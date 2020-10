Noiva morre no dia do casamento após ser espancada pelo marido por ciúmes

O casamento de Oskana Poludentseva, de 36 anos, com Stepan Dolgikh, de 33 anos, terminou de forma trágica, após o noivo ficar bêbado, perder o controle e espancar a noiva até a morte. Segundo o Daily Star, a polícia de Novosibirsk, na Rússia, informou que o homem ficou bêbado e começou a agredir a parceira por ciúmes.

Stepan já foi condenado por assassinato, mas Oskana, que conheceu o marido enquanto ele ainda estava na prisão, acreditava que ela poderia fazer o parceiro mudar. Na recepção do casamento, ele se descontrolou e a noiva acabou morta.

De acordo com os investigadores, foi relatado que Oskana acusou sua noiva de se comportar “incorretamente” com outro convidado. “Ele começou a socá-la e chutá-la para fora de casa. Ele a agarrou pelos cabelos, bateu nela, empurrou-a para a rua, onde também continuou a bater em seu corpo e na cabeça”, declarou o investigador Kirill Petrushin.

Os convidados ficaram com muito medo de intervir na briga e chamaram as autoridades local. O noivo foi detido no local pela Guarda Nacional Russa e confessou o assassinato, mas ele segue sob custódia enquanto as investigações continuam.

