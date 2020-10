Novidade: Fintechs lideram ranking de chaves Pix cadastradas

Dentre as 33,8 milhões de chaves Pix já cadastradas, mais da metade está concentrada em três fintechs, o Nubank, Mercado Pago e PagSeguro. As três lideram o ranking divulgado pelo Banco Central (BC) nesta quarta-feira (14).

O período de cadastramento começou na segunda-feira, dia 5 de outubro, e desde então foram 17,1 milhões de chaves registradas pelas três instituições, sendo 8,1 milhões do Nubank, de longe quem mais cadastrou neste primeiro momento. Outras 4,7 milhões de chaves foram cadastradas pelo MercadoPago e 4,3 milhões no PagSeguro.

PUBLICIDADE

Os cinco grandes bancos, que concentram boa parte do mercado financeiro do país, ficam logo atrás. O Bradesco é a quarta instituição que mais registrou chaves, com 3,7 milhões, seguida da Caixa, com 2,5 milhões, do Banco do Brasil, com 2,1 milhões, Itaú, 1,8 milhões e, por fim, o Santander, com 1,6 milhões de chaves.

Logo depois, outras quatro fintechs. O PicPay cadastrou 1,1 milhões de chaves, seguido do banco Inter, com 890 mil chaves, Original, com 523 mil e o C6 bank, que fez 335 mil cadastros.

O correntista pode fazer o cadastro quando achar melhor, mesmo após o lançamento do Pix, marcado para dia 16 de novembro. Essa é apenas a segunda semana em que os registros estão disponíveis. A chave não será necessária para fazer transações no Pix, mas o BC recomenda porque deve agilizar e facilitar o uso do novo sistema.

A “chave Pix” funciona como a identificação do usuário dentro do sistema. Atualmente, no caso do TED, são exigidos dados como agência, conta, CPF e nome do beneficiário. O Pix pede apenas uma das seguintes informações: CPF ou CNPJ, e-mail, número de celular ou chave aleatória alfanumérica.

Cada pessoa física pode ter até cinco chaves por conta da qual for titular. Já uma pessoa jurídica, tem o limite de 20 chaves.

Confira as 20 instituições com mais chaves cadastradas:

1 – Nubank (8,1 milhões)

2 – Mercado Pago (4,7 milhões)

3 – PagSeguro (4,3 milhões)

4 – Bradesco (3,7 milhões)

5 – Caixa (2,5 milhões)

6 – Banco do Brasil (2,1 milhões)

7 – Itaú (1,8 milhões)

8 – Santander (1,6 milhões)

9 – PicPay (1,1 milhões)

10 – Inter (889 mil)

11 – Original (524 mil)

12 – C6 (336 mil)

13 – Banrisul (200 mil)

14 – Itaucard (131 mil)

15 – Bmg (110 mil)

16 – Pan (93 mil)

17 – SumUp (86 mil)

18 – Digio (50 mil)

19 – Agibank (46 mil)

20 – Safra (46 mil)

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários