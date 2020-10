Novo affair: cantora Perlla diz que está morando com Diogo Bottino há um mês

"Desde São Paulo a gente nunca mais se desgrudou", disse Perlla, que trocou alianças com o amado no último fim de semana

Perlla fez uma live na última quinta-feira (8) e contou que está morando com o agente de aplicativo Diogo Bottino. A transmissão contou com a participação do amado e a cantora relembrou o início do relacionamento, quando eles, que são do Rio, estavam juntos em São Paulo a trabalho.

“Desde São Paulo a gente nunca mais se desgrudou”, disse Perlla, que trocou alianças no último fim de semana. O casal está há um mês juntos.

PUBLICIDADE

Ela também revelou que sua conta no Instagram foi suspensa por conta de fotos consideradas inadequadas ao aplicativo. “Fiquei fora 12 dias”, lembrou. [Foto: Reprodução/Instagram]

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários