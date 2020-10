Os 3 aninhos de Maria Clara, os 40k de Joelma Severo e mais na coluna da Márcia Abreu

Foi no município de Extrema que a mamãe Ana Correia, com o tema Marsha e o Urso, comemorou os 3 anos de Maria Clara

Foi dada a largada oficial da campanha para o pleito municipal 2020 e o Sistema Fecomércio/AC, após realizar estudos para verificar as principais necessidades do setor e dar sugestões de melhorias não apenas para o comércio, mas para a economia local, na tarde da segunda (28), entregou aos candidatos à prefeitura de Rio Branco propostas do setor do comércio de bens, serviços e turismo, os principais ensejos da categoria e as implementações necessárias.

Parabéns ao advogado Jorge Eduardo Bezerra, aniversariante da terça (29). Desejo-lhe vida longa e próspera. Na foto, um click de Jorge Eduardo com sua mãe Neuzinha Bezerra.

HOMENAGEM

A Funarte homenageia a primeira humorista negra de sucesso na TV brasileira, Marina Miranda, com o livro “Marina Miranda-Além d Crioula Difícil”, de Clóvis Corrêa, lançado online em vídeo, nesta quarta (30), no canal da Fundação Nacional de Artes-Funarte.

*Trata-se de um tributo à comediante e cantora, que fez sucesso nas décadas de 70 e 80.

O dia 29 foi de muitas homenagens à Célia Mendes, que assinalou idade no calendário solar e, em família, foi entoado os parabéns pra você. Da coluna, votos de felicidades. Na foto, Célia com sua caçula, Carol.

MARCA HISTÓRICA

Os cursos online oferecidos gratuitamente pelo Sebrae chegam à marca histórica de 2 milhões de inscritos. A pandemia do coronavírus foi fator preponderante que acelerou a busca pelo conhecimento. Entre os cursos mais procurados, destaque para os de marketing digital e gestão financeira.

Gratidão e Alegria definem a empresária Joelma Severo, CEO da Jorge Cosméticos, que atingiu seus 40k sempre inovando para melhor atender sua vasta clientela. E comemorou a marca bem do seu jeitinho, agradecendo a Deus e toda sua equipe. Parabéns, Joelma, você merece!

BIRTHDAY

Foi no município de Extrema (RO) que a mamãe coruja, Ana Tereza Correia, com o tema Marsha e o Urso, comemorou os 3 aninhos de sua primogênita Maria Clara. De Rio Branco, partiu para abrilhantar a festa o padrinho da aniversariante, empresário Rizomar Araújo.



Jornalista Kelly Kley assinalou idade nova, e para não deixar a data passar em branco, organizou jantar em família para comemorar data tão especial. Da coluna, parabéns.



GOOD NEWS

O Estado de São Paulo assinou na tarde desta quarta (30) a compra de 46 milhões de doses da vacina contra o coronavírus. A imunização deve começar a partir do dia 15 de dezembro. Um presentaço de Natal para os paulistanos.

FRONTEIRAS FECHADAS

Os países ainda seguem com as fronteiras fechadas para o turismo. Enquanto isso, os brasileiros estão viajando e conhecendo mais o nosso imenso Brasil .

DOCTOR HAIR

Consolidando o sucesso de sua franquia Doctor Hair, o Dr. Stanley Bittar participou da gravação do programa de Luciana Gimenez, onde ele fala da campanha “Não vá para a Turquia, Implante capilar é na Doctor Hair no Brasil “.

