Outubro Rosa: Prefeitura de Rio Branco leva ações de saúde às mulheres do Segundo Distrito

Em alusão ao Outubro Rosa, a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, promoveu nesta sexta-feira, 23, na Urap dra. Claudia Vitorino, mais uma ação de saúde voltada para as mulheres da comunidade do Segundo Distrito da Capital.

De acordo com o enfermeiro Marcelo Alves, durante o período da manhã foram ofertados vários serviços pela equipe da unidade de saúde, como consultas de enfermagem, coleta de exame de PCCU, testes rápidos de gravidez, vacinação contra diversas doenças, além de medicamentos.

A ação tem como objetivo principal conscientizar as mulheres para a importância da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama.

“A ação de hoje teve início com o atendimento das profissionais desta unidade de saúde, que também tiveram a oportunidade de receber os serviços oferecidos à comunidade”, explicou Alves.

O que é o Outubro Rosa

Outubro Rosa é um movimento internacional de conscientização para o controle do câncer de mama, criado no início da década de 1990 pela Fundação Susan G. Komen for the Cure. No Brasil, a comemoração foi instituída pela Lei nº 13.733/2018.

A data é celebrada anualmente com o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir para a redução da mortalidade.

Neste Outubro Rosa 2020, a Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM) lança o movimento de conscientização “Quanto antes melhor”. A ideia é chamar a atenção das mulheres para a adoção de um estilo de vida saudável no dia a dia, com a prática de atividades físicas e boa alimentação para evitar doenças, entre elas, o câncer de mama.

O câncer de mama é o tipo mais comum entre as mulheres, no Brasil e no mundo, correspondendo a cerca de 25% dos casos novos de câncer a cada ano. Esse percentual é de 29% entre as brasileiras.

Serviços oferecidos:

– Consultas de enfermagem

– Exames de PCCU

– Testes rápidos

– Vacinas ADM

– Medicamentos

