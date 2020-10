Pabllo Vittar e Chameleo gravam videoclipe pop com direção do youtuber Federico Devito

A drag queen faz mais uma parceria no single 'Frequente(mente)', que será lançado em novembro. Chameleo disse que a música deve bombar

Com direção do youtuber Federico Devito, Pabllo Vittar e o curitibano Chameleo gravaram em São Paulo um clipe da música ‘Frequente(mente)’, que será lançada em novembro. Em conversa com a coluna, a cantora revelou que a parceria é antiga.

“Gravar com Chameleo foi uma grande alegria. Eu e ele somos muito amigos e há tempos queríamos nos unir num single. Ele é um artista muito talentoso, dedicado e o nosso clipe tá ficando lindo, vem coisa boa por aí”, comentou.

PUBLICIDADE

Chameleo disse que o single tem tudo para bombar.

“Essa música é uma das minhas grandes apostas para este final de ano, tem toda uma sensualidade e envolvimento quando você escuta. Então, se preparem que vamos entregar tudo que os fãs estão esperando. Além de tudo isso, Pabllo Vittar ao meu lado, minha amiga, irmã, que aceitou se jogar comigo. Eu só tenho a agradecer a ela e meu amigo e diretor Federico Devito”, comentou o cantor. [Foto de capa: Reprodução/Instagram]

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários