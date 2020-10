Paca agoniza de dor após ter patinhas queimadas por incêndio em Sena Madureira

Fogo aconteceu atrás do posto fiscal; funcionários entregaram animal com vida aos Bombeiros

Um incêndio em área florestal atrás do posto fiscal de Sena Madureira, no interior do Acre, nesta quinta-feira (1), destruiu vasta área verde e deixou animais feridos. Um deles foi uma paca, que teve suas quatro patinhas queimadas pelo fogo.

Os pés do animal ficaram em carne viva enquanto ele agonizava de dor. Funcionários viram o bicho ferido e o resgataram. O Corpo de Bombeiros foi acionado e levou a paca com vida para que seja tratada e, se sobreviver, devolvida à natureza.

A área tem presença constante de animais de pequeno porte por conta de um igarapé que corre nas proximidades.

