Padre é preso após ser flagrado fazendo sexo com duas mulheres no altar da igreja

O padre Travis Clark, de 37 anos, foi preso em Nova Orleans, nos Estados Unidos, acusado de ter cometido atos obscenos na igreja que comandava. O caso repercutiu no país.

De acordo com o portal UOL, o religioso teria sido visto seminu, fazendo sexo com duas mulheres no altar da paróquia, em 30 de setembro. Clark teria sido flagrado por um homem que adentrou o recinto.

O delator estaria passando em frente à igreja, mas estranhou as luzes acesas. Ao entrar, ele teria visto o religioso transando com as mulheres.

O relato do sujeito ganhou notoriedade quando apresentado à polícia. Acontece que ele gravou um vídeo do momento íntimo.

O padre e as duas mulheres, identificadas como Melissa Cheng, de 23 anos, e Mindy Dixon, de 41, foram presos. Eles teriam cometido o sexo usando brinquedos sexuais e roupas como espartilhos e botas de salto alto.

Mindy seria uma atriz de filmes adultos. Conforme a polícia, ela havia anunciado um dia antes do ocorrido, pelas redes sociais, que estava a caminho de Nova Orleans para “profanar uma casa de Deus”.

