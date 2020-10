Pai tenta matar filha de 3 anos por não aceitar fim de relacionamento com a mãe

Na madrugada desta segunda-feira (05), em Belo Horizonte , um homem de 35 anos tentou matar a filha de apenas 3 anos e, em seguida, tirar a própria vida, por não aceitar fim de relacionamento com a mãe e a possibilidade de viver longe da criança.

A tentativa de assassinato aconteceu em um hotel , no centro de Contagem , na grande BH, onde, segundo a Polícia Militar, o pai e a filha estavam hospedados desde o último sábado (03).

O suspeito é ex-policial do estado do Paraná – onde a criança mora com a mãe – e alegou estar arrependido e com depressão.

De acordo com as informações do jornal, o casal está em processo de separação e divide a guarda da criança.

O homem deveria devolver a filha para a mãe nesta segunda.

Entretanto, durante a noite, ele teria dado remédios antialérgicos ao bebê, para deixá-lo sonolento e, na sequência, tentado enforcar a criança.

Segundo o jornal, ainda no hotel em que estava hospedado, o ex-policial teria tentado tirar a própria vida.

Porém, o local onde ele teria amarrado a corda para se enforcar cedeu com o peso do corpo dele.

Os funcionários do hotel ouviram o barulho e chamaram a PM.

“No quarto, constatamos que a criança ainda estava viva e chamamos o Samu. A criança foi encaminhada ao hospital regional de Contagem. O suspeito também precisou de socorro, mas já demos voz de prisão”, comunicou o cabo Antônio Dirceu, do 18° batalhão da PM.

Dentro do quarto, os policiais encontraram diversas cartas escritas pelo suspeito, que davam orientações à perícia, aos funcionários do hotel e aos familiares.

A mãe da criança ainda não foi localizada. A menina está sob os cuidados de familiares.

