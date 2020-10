Palmeiras vence Bragantino e fica perto das quartas da Copa do Brasil

O Palmeiras venceu o Red Bull Bragantino por 3 a 1 nesta quinta-feira (29), em Bragança Paulista (SP), e garantiu uma vantagem confortável para o jogo de volta das oitavas da Copa do Brasil.

No interior paulista, Luiz Adriano, Raphael Veiga e Wesley marcaram os gols que permitem ao time alviverde até perder por um gol de diferença e ainda garantir a classificação às quartas de final -Hurtado descontou para os donos da casa. Em caso de derrota por dois gols, a vaga será definida nas penalidades.

O jogo de volta está marcado para a próxima quinta-feira (5), às 19h, no Allianz Parque.

Enquanto a diretoria alviverde ainda busca a contratação de um técnico, o interino Andrey Lopes tem conseguido fazer o time evoluir desde a saída de Vanderlei Luxemburgo, no último dia 14.

No quarto jogo sob o comando dO treinador, o Palmeiras se apresentou com uma defesa organizada, bem compactado no meio de campo e, principalmente, com velocidade na ligação da defesa para o ataque.

As escalação de Felipe Melo em sua posição de origem, como volante, e o recuo de Zé Rafael para jogar como segundo homem de meio deram mais qualidade ao toque de bola da equipe, que envolveu com certa facilidade a defesa do Bragantino na primeira etapa.

Nem a forte chuva que caiu durante boa parte do jogo atrapalhou o bom toque de bola e a velocidade do Palmeiras, que soube aproveitar as boas condições do gramado do estádio Nabi Abi Chedid.

O time fez um primeiro tempo praticamente perfeito, tanta em sua marcação, por zona, quanto no ataque. Aos 4 minutos, Raphael Veiga abriu o placar após passe de Zé Rafael, que recebeu de Wesley e carregou a bola até a linha de fundo antes de cruzar para trás.

Aos 17, foi a vez de Felipe Melo servir Wesley com um belo lançamento nas costas da defesa. O atacante avançou com a bola, em velocidade, e bateu forte. Dez minutos mais tarde, aos 27, Luiz Adriano ampliou depois que Veiga e Rony fizeram jogada pela direita. A bola foi cruzada na área, Léo Ortiz afastou mal e o camisa 10 pegou o rebote sozinho.

A desvantagem elástica obrigou o Bragantino a se expor mais na etapa final. Desta vez, no entanto, o time alviverde recuou demais e não soube aproveitar os bons contra-ataques que criou. Rony teve oportunidade de fazer o quarto, mas se atrapalhou e errou o passe para Wesley.

O castigo pelos erros veio aos 37 minutos do segundo tempo, quando Hurtado marcou o gol do RB Bragantino e diminuiu a vantagem palmeirense.

Antes do próximo duelo com o time de Bragança, a equipe alviverde voltará a campo na segunda-feira (2) para enfrentar o Atlético-MG, às 17h, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro.

RED BULL BRAGANTINO

Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Ligger e Edimar; Ryller, Evangelista (Uillian Corrêa) e Claudinho (Cuello); Tubarão (Luís Phelipe), Artur (Morato) e Ytalo (Jan). T.: Maurício Barbieri

PALMEIRAS

Weverton; Gabriel Menino, Luan, Gustavo Gómez e Viña; Felipe Melo, Zé Rafael e Raphael Veiga (Lucas Lima); Wesley (Gustavo Scarpa), Rony (Willian) e Luiz Adriano (Ramires). T. (interino): Andrey LopesEstádio: Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Árbitro: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)

Assistentes: Leirson Peng Martins e Lucio Beiesdorf Flor (RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Cartões amarelos: Edimar e Claudinho (RBB); Raphael Veiga, Wesley e Felipe Melo (PAL)

Gols: Raphael Veiga (PAL), aos 4min, Wesley (PAL), aos 17min, e Luiz Adriano (PAL), aos 27min do 1ºT; Yan Hurtado (RBB), aos 37min do 2ºT

