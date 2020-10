Paulo Gustavo mostra os filhos em um momento fofo; assista

No vídeo, os dois filhos do ator, Gael e Romeu, de 1 ano, aparecem correndo ao ar livre

Paulo Gustavo compartilhou com seus seguidores um momento em família emocionante nessa segunda (12/10), Dia das Crianças. No vídeo, os dois filhos do ator, Gael e Romeu, de 1 ano, aparecem correndo ao ar livre. Logo atrás, o papai filmou tudo e não perdeu nenhum passinho.

“Maior amor do MUNDO! Não cabe nas palavras! Te amo, Romeu e Gael! Feliz dia das crianças Obrigado @thalesbretas por tudo isso”, escreveu o ator.

Thales Bretas, marido de Paulo Gustavo, respondeu à declaração do amado nos comentários: “Meus amores!!! Vocês 3 são minha VIDA!”

Os fãs não resistiram à fofura e os amigos também deixaram comentários sobre os pequenos: “Que coisa mais linda”, comentou Monica Martelli, atriz que dividiu cenas com Paulo Gustavo no filme Minha Vida em Marte. “Tô presa esse vídeo !!! Socorro”, disse Caroline Trentini.

