Pela primeira vez juntos, candidatos à Prefeitura assinam compromisso com combate à corrupção

Os sete candidatos à prefeitura da Capital estiveram presentes no ato e assinaram as três cartas públicas

Na manhã desta quarta-feira (14), os candidatos à Prefeitura de Rio Branco assinaram o Termo de Compromisso Público com Campanhas Eleitorais Acessíveis em 2020, elaborado pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/AC), em parceria com o TRE-AC. Eles firmaram compromisso de combate à corrupção, respeito e responsabilidade na campanha.

O evento foi realizado no Auditório da OAB/AC, em Rio Branco. De acordo com o juiz eleitoral Giordane Dourado, os candidatos estão andando muito pela cidade e devem apresentar propostas. “Os senhores observam diariamente os problemas que assolam não somente a Capital, mas também as grandes cidades do mundo. Ofereçam e apresentem suas propostas”, declarou.

PUBLICIDADE

Os sete candidatos à prefeitura da Capital estiveram presentes no ato e assinaram as três cartas públicas: uma que trata das eleições limpas, outra de manifesto ao direito da mulher e, por último, a da acessibilidade.

Os candidatos se manifestaram favoráveis aos termos do documento, como por exemplo: não utilizar recursos do Caixa 2, comprometimento com a transparência e outros. Além disso, os candidatos afirmaram que, quem for eleito, assumirá o compromisso de honrar o mandato.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários