Pesquisa Delta: Socorro Neri lidera com 23,6% disputa pela Prefeitura de Rio Branco

O site Folha do Acre encomendou uma pesquisa eleitoral nesta última semana sobre a disputa entre os candidatos à Prefeitura de Rio Branco.

Realizada pela Agência Delta entre os dias 19 a 20 de outubro, seu resultado estipulado mostra Socorro Neri à frente com 23,6% das intenções; Minoru com 21,1%; e Bocalom com 20,6%.

Se levada em consideração a margem de erro, os três candidatos aparecem empatados tecnicamente.

Roberto Duarte aparece com 14,83% das intenções de votos, Daniel Zen (PT) com 3,33%, Jarbas Soster (Avante) 1,33% e Jamyl Asfury (PSC) é o último colocado, com 1% das intenções de votos. Brancos e nulos são 6% e que não quiseram ou não souberam responder 8%.

Na pesquisa espontânea, a atual prefeita lidera com 19,67% das intenções de votos. Minoru Kinpara surge com 16,17%, Tião Bocalom com 13,17%, e Roberto Duarte aparece com 8,83%.

Daniel Zen, do PT, fica na 5ª colocação, com 2,17, Jarbas Soster com 0,67% e Jamyl Asfury 0,50%. Brancos e nulos somaram 5,50%, e que não souberam ou não quiseram responder 33,33%.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) com o código AC 01864/2-2020.

