Petraglia reclama da torcida após empate do Athletico: “O que fizeram além de encher o saco?”

O presidente do Athletico, Mario Celso Petraglia, usou as redes sociais para desabafar contra as críticas da torcida após o empate com o Atlético-GO. O Furacão chegou a seis jogos de jejum e desperdiçou a chance de sair do Z-4 do Brasileirão.

Primeiro, o mandatário rubro-negro escreveu que a competência dele “está no limite” e lembrou do crescimento do clube, “de um time de bairro” para “campeão brasileiro duas vezes”. Petraglia referiu-se aos títulos do Brasileirão de 2001 e da Copa do Brasil de 2019.

Quando um torcedor pediu para que Petraglia devolvesse o clube, o presidente rebateu. “Devolver? Com que direito vocês tem (sic) para exigir alguma coisa! (interrogação, na verdade). Nunca tivemos nosso estádio cheio, só em finais”, respondeu o mandatário rubro-negro.

“Torcida? O que, além de encher o saco, fizeram? Nada! Não me façam me arrepender pelo que fiz por esse time de bairro que, há 70 anos, treinava na praça na frente da belíssima Baixada”

Vale destacar que o Athletico manteve os valores das mensalidades para os sócios (de R$ 90 ou R$ 150) mesmo durante a pandemia de Covid-19, com jogos sem torcida.

O clube, inclusive, lançou a campanha #EuAjudei, onde os torcedores compravam camisas e poderiam personalizá-las com o slogan. O Athletico estampou essa mensagem em jogos:

O Athletico, agora, volta as atenções para a Libertadores. O Furacão enfrenta o Peñarol na terça-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no Campeón del Siglo, em Montevidéu.

O Athletico já está classificado para as oitavas de final, mas tenta assegurar a liderança do Grupo C para enfrentar um adversário, pelo menos na teoria, mais fraco no mata-mata.

O próximo desafio do Athletico pelo Brasileirão será contra o Grêmio, no próximo domingo, às 18h15, na Arena da Baixada. O volante Erick volta de suspensão e fica novamente à disposição para essas partidas. [Foto de capa: Albari Roda/Gazeta do Povo]

Tabela de jogos do Athletico

Peñarol x Athletico – 20/10 – 21h30 – Campeón del Siglo

Athletico x Grêmio – 25/10 – 18h15 – Arena da Baixada

Athletico x Flamengo – 28/10 – 21h30 – Arena da Baixada

Sport x Athletico – 01/11 – 16h – Ilha do Retiro

Flamengo x Athletico – 04/11 – 21h30 – Maracanã

