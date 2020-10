PM usa drone para caçar criminosos que quase mataram policial em assalto

A Polícia Militar do 1° Batalhão permanece em busca dos criminosos que tentaram assaltar e quase mataram um policial, nesta sexta (9), durante uma troca de titos no Portal da Amazônia, em Rio Branco. Um drone é utilizado pelos agentes para fiscalizar a área.

As informações repassadas à reportagem são de que há uma forte movimentação na região à procura dos suspeitos e que várias viaturas já cruzaram a ponte da Estrada do Calafate.

As rondas contam com o reforço de policiais civis da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar, além de agentes do Giro, do Choque, da Rotam e do Tático.

Ao tentar reagir a um assalto, o policial foi baleado de raspão nas costas, com entrada e saída do projétil. Um médico da Policlínica também está no Pronto-Socorro de Rio Branco ajudando a equipe médica a cuidar do paciente. Também há policiais na parte de fora do hospital para a proteção do colega. [Foto de capa: Ilustrativa/Diego Gurgel/Secom]

