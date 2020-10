Polícia recupera motocicleta furtada e prende dupla armada no Ramal do Herculano

Dois homens foram presos no Ramal do Herculano, na Cidade do Povo, em posse de uma faca e de um revolver calibre 22, além de uma motocicleta YBR vermelha furtada na tarde deste sábado (3). Os suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla).

Agentes do 2º Batalhão de Polícia Militar se depararam com o caso durante uma patrulha de rotina e deram ordem de parada à dupla. Além das armas, os agentes consultaram a placa – NAE 8303 – e descobriram que o veículo constava com restrição na base de dados.

A vítima restituiu a moto na Defla e disse à imprensa que o crime ocorreu do lado de fora de uma clínica odontológica. Um suposto guardador disse que iria ficar de olho, mas, ao voltar da consulta, não havia mais ninguém.

