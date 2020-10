Pontapé: Coligação do 15 inaugura comitê e lança campanha de Mazinho à reeleição

Um adesivaço na tarde desta sexta-feira (02), marcou o lançamento da candidatura de Mazinho Serafim e Gilberto Lira à reeleição. O ato marcou ainda a inauguração do Comitê Central de Campanha. Quase 50 candidatos a vereador foram apresentados e declararam apoio ao candidato do 15 a prefeito de Sena Madureira.

Em seu pronunciamento, Mazinho Serafim agradeceu o público, falou de suas obras na gestão atual e manifestou interesse em continuar à frente da prefeitura de sua cidade.

“Fizemos muita coisa, mas sabemos que muito mais precisa ser feito porque a cidade é centenária e muito grande, portanto, o trabalho tem que continuar. Para o ano que vem, iremos inaugurar o consultório da Santa Casa de Misericórdia com especialistas para tirar o povo de Sena da fila da fundação hospitalar em Rio Branco”, garantiu.

Após o evento, Mazinho Serafim e Gilberto Lira seguiram para o Rio Caeté onde iniciam a campanha na zona rural. Estiveram presentes representantes de 7 partidos que compõem a coligação “o trabalho continua”, a deputada Meire Serafim, os representantes do senador Petecão, dos deputados federais Flaviano Melo, Jéssica Sales e Alan Rick. O Comitê Central do 15 fica localizado na rua Major João Cancio, ao lado do banco do Brasil.

