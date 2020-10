Por que há tantos boatos sobre o fim do casamento de Marina Ruy Barbosa?

Ao jogar o nome de Marina Ruy Barbosa no Google, uma das primeiras sugestões que o site dá para complementar a pesquisa é o adjetivo “separada”. Casada há três anos, a atriz segue firme com Alexandre Negrão, segundo a assessoria de imprensa dela. Mas, frequentemente, a coluna recebe informações de que a relação acabou e a equipe de comunicação da artista parece não aguentar mais responder perguntas sobre uma possível separação.

Mas por que tantas pessoas insistem em afirmar que o casamento de Marina terminou? Uma das maiores polêmicas que envolveu o nome da atriz foi quando ela foi apontada como amante de José Loreto, o que teria levado à separação dele de Débora Nascimento. Até mesmo Giovanna Ewbank, sua madrinha, deixou de segui-la no Instagram na época. Mas o relacionamento da ruiva com Alexandre permaneceu firme e forte.

Recentemente, novos rumores reacenderam os boatos de crise entre o casal, que logo foram negados pela atriz. Segundo rumores, uma das madrinhas de casamento de Marina e Alexandre seria uma “amiga invejosa”, que fingiria dar apoio à artista somente para saber o que se passa na casa dela e poder fazer fofoca para conhecidos depois, o que acaba chegando à imprensa.

Outro motivo que alimenta as suspeitas frequentes sobre o término é que, às vezes, a atriz é vista sem aliança, como aconteceu em fevereiro do ano passado. Isso levantou muitas hipóteses sobre rompimento. Na época, ela justificou que tirou para gravar a novela O Sétimo Guardião. Mas na noite dessa segunda-feira (19), Marina também compareceu a uma exposição de fotos sem usar o acessório.

Marina e Alexandre mantêm um relacionamento discreto e longe da mídia. Além disso, quase não revelam sobre o seu cotidiano nas redes sociais. O piloto de Stock Car chega a ficar até um mês sem postar no Instagram, enquanto a atriz usa a ferramenta mais para o trabalho. No aniversário de casamento deles, por exemplo, no dia 7 de outubro, nenhum dos dois fez declarações públicas para comemorar a data.

No entanto, é fácil encontrar algumas trocas de carinho entre o casal na internet. No dia 14 de outubro, Alexandre completou 35 anos e Marina postou uma foto do casal lhe desejando parabéns, o que foi respondido com três corações pelo marido. No último domingo (18), o piloto postou um registro de um passeio pelas dunas do Ceará e a atriz comentou com um coração. Em tempos de tantas separações, ainda é preciso acreditar no amor. [Foto de capa: Arquivo pessoal]

