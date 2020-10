Prefeito Clodoaldo Rodrigues participa de reinauguração do Teatro dos Náuas Alberto Loro

A cultura cruzeirense viverá novos dias a partir desta quinta-feira, 01. O governo do Estado do Acre entregou para a sociedade cruzeirense o novo Teatro dos Náuas Alberto Loro totalmente revitalizado.

O prefeito Clodoaldo Rodrigues acompanhado do governador Gladson Cameli, do vice-governador Major Rocha, do Presidente da Assembleia Legislativa deputado Nicolau Júnior, Procuradora do Ministério Público do Estado do Acre Dr. Kátia Regina e demais autoridades, participou da reinauguração da revitalização do novo Teatro dos Náuas Alberto Loro, que aconteceu na noite desta quinta-feira, 01.

O Teatro dos Náuas foi construído na gestão do ex-governador Orleir Cameli e somente agora, 20 anos após sua inauguração, é que passou por uma ampla revitalização, incluindo a finalização das obras do porão que até o momento era inutilizado.

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Clodoaldo Rodrigues agradeceu ao governador Gladson Cameli pela belíssima obra entregue a sociedade e afirmou que a cidade viverá um novo momento cultural. “Nossa gestão é referência em cultura no estado e hoje é um dia muito feliz com a reinauguração do nosso teatro, está uma obra linda que será nossa referência na cultura. Nesse momento quero agradecer ao governador Gladson por esse espaço tão lindo que está sendo devolvido para nosso povo”, concluiu.

