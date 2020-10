Prefeitura amplia melhoria de acesso aos bairros mais distantes que teve início em 2019

Município ampliou o programa de melhorias da malha viária em todas as regionais de Rio Branco, capital do Acre

Visando reduzir os problemas de acessibilidade na cidade de Rio Branco, a prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra), ampliou o programa de melhorias da malha viária em todas as regionais da capital acreana. Esse é um trabalho que já vem sendo feito desde o início de 2019 e que segue um cronograma articulado pela prefeita Socorro Neri, amplamente discutido com os representantes das associações de bairros.

A recuperação viária segue com força total no período que aqui se conhece como verão amazônico. As obras em andamento, envolvem trabalhos de recuperação, pavimentação, sinalização, além de revitalização e construção de pontes que visam melhorar a trafegabilidade, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico e a segurança dos condutores e usuários das vias. Em várias regionais e com recursos próprio, a Prefeitura reconstruiu o pavimento de trechos e revitalizou a rede de drenagem.

O secretário de infraestrutura Edson Rigaud, conta que, além da recuperação da malha, outros trabalhos que garantem a trafegabilidade e a segurança também foram realizados e com a estiagem puderam ser retomados, como a sinalização nas vias estruturantes. “É importante a sinalização para organizar a circulação de veículos e de pessoas nos corredores de maior movimentação para a segurança e a fluidez dos usuários”, observou.

No Conjunto Novo Horizonte o trabalho se mantém em ritmo intenso e já se estendeu por várias ruas com tapa-buracos, recapeamento asfáltico, além do alongamento de ruas que não tinham saída. Na Travessa Baixa Verde, bairro Alto Alegre, depois de décadas sem terem nenhuma reivindicação atendida, os moradores comemoram o asfalto.

Há mais de sete anos no mesmo endereço dona Altina Nobre da Silva, lembra que antes não saia de casa, porque, até para comprar o pão era difícil. Tinha que ir de sandália e voltar com a sandália na mão com tanta lama que existia.

“Na entrada da rua tinha um buraco enorme, quando chovia ficava tudo complicado, nem carro passava. Eu ia ao médico com frequência, por problemas de saúde, aí meu filho me levava no carro e ficava rodeando procurando espaço para poder me trazer. Às vezes, tinha que ser no braço, porque não dava para passar. Com a rua asfaltada eu posso ir sozinha. Agradeço a Deus e a prefeita Socorro Neri que mandou essa benção, Senhor, deu tudo certo, só tenho que agradecer”, disse Altina.

“Moro aqui há 20 anos, há oito anos o bairro estava sem nenhum benefício. Quando a gente precisava de um socorro de saúde ou tratar qualquer uma outra atividade era terrível. Agora não. A prefeita fez uma intervenção e mandou refazer o serviço e agora tá aí, o asfalto na porta, a gente faz questão de agradecer a prefeita”, enfatizou a dona-de-casa Maria de Lurdes Silva.

O aposentado Jean Mendes Marques, possui dificuldades de locomoção, ele chegou a se emocionar ao falar do benefício na área de infraestrutura. “A gente vivia igual rato dentro de tantos buracos. Com o asfalto agora graças a Deus dá para caminhar, antes ficava complicado. Teve ocasião que os vizinhos me trouxeram nas costas, tenho problemas de saúde e isso faz muito tempo que estávamos abandonados. Eu agradeço muito a prefeita”

Altina Nobre da Silva [Foto: Assessoria/prefeitura]

