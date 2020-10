Prefeitura e Senar realizam Curso de Produção de Farinha para produtores do Ramal 07

Durante as aulas os agricultores familiares receberam as instruções voltadas para produção

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, através da Secretaria Municipal de Agricultura, em parceria com o Senar, realizou durante a última semana, de 13 a 17 de outubro, o curso de Produção de Farinha de Qualidade e Derivados, voltados para agricultores familiares do Ramal 7.

A capacitação foi ministrada pela Engenheira Agrônoma Aldeni Lima de Menezes. Durante as aulas os agricultores familiares receberam as instruções voltadas para produção e melhoria da qualidade da farinha de mandioca e seus derivados, repassando ainda princípios de higiene nos locais de produção, em todas as etapas do beneficiamento da mandioca, bem como, a utilização de técnicas de melhor aproveitamento das raízes e aumento de produtividade.

“Todas essas instruções visam a fabricação de produtos de qualidade, agregação de valor na comercialização e consequente melhoria na qualidade de vida dos agricultores”, destacou a engenheira agrônoma.

O Secretário Municipal de Agricultura João Nascimento reiterou que o incentivo ao pequeno produtor tem sido uma das marcas registradas da gestão do Prefeito Clodoaldo Rodrigues.

“Desde que assumiu, uma das determinações do Prefeito Clodoaldo Rodrigues foi esta, a de dar total incentivo e ajuda ao homem do campo. Estamos fazendo muito, aumentamos as ações voltadas para o pequeno agricultor e o incentivo a produção”, destacou o secretário.

