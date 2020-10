Prefeitura mantém força máxima nas ações de limpeza pública

Para manter a cidade limpa, a Prefeitura de Rio Branco mantém força máxima nos serviços de limpeza pública urbana, incluindo coleta de resíduos, varrição e roço das vias públicas, bem como remoção manual e mecanizada de resíduos de cursos d’água, além de limpeza de mercados e feiras livres.

Por meio da Secretaria Municipal de Zeladoria da Cidade (SMZC), nesta terça-feira, 20, a Prefeitura realiza coleta, disposição de resíduos, roço, capina, catação e retirada de entulhos nos bairros Vitória, Taquari, Boa Vista, Loteamento São Sebastião, Nova Estação, José Augusto, Conjunto Esperança, Residencial Vale do Carandá, Polo Wilson Pinheiro, Centro e Via Chico Mendes.

Segundo o secretário da Zeladoria, Kellyton Carvalho, a SMZC também desenvolve ação de desobstrução de drenagem do córrego principal, na Rua Bandeirantes, no bairro Bahia Velha. Em ação simultânea, equipes de eficientização realizam a manutenção de iluminação pública nas ruas, travessas e praças.

Os bairros beneficiados, nesta terça, com eficientização de pontos de iluminação são: São Francisco, Tancredo Neves, Rua Formosa, Rua América, Via Chico Mendes, Estrada do Irineu Serra, Rua Major Ladislau Ferreira, Ramal da Castanheira (Santa Maria), Recanto dos Buritis, Vila da Amizade, Benfica, Vila Calafate e Morada do Sol.

“Vale ressaltar que limpeza urbana é, na verdade, dever de todos. Não jogar lixo nas ruas, não pichar muros, fachadas e monumentos, não depredar e não fazer postes de banheiro, são atitudes simples que contribuem muito para a qualidade de vida nas grandes, médias e pequenas cidades”, observou Kellyton.

O secretário ressaltou, no entanto, que é do Poder Público a tarefa de varrer, lavar, limpar e conservar o patrimônio que é de todos. A limpeza também é fundamental para a manutenção da boa saúde da população.

