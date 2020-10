Prefeitura realiza blitz em alusão ao Dia D da campanha de Prevenção e Combate à Sífilis

Como parte da programação da campanha de prevenção e combate à sífilis, a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, realizou na manhã desta quarta-feira, 28, no cruzamento da rua Seis de Agosto com a Rodovia AC-40, uma blitz de saúde para sensibilizar a população quanto a importância da prevenção da doença.

Durante toda a manhã, a equipe alertou as pessoas que passaram pelo local quanto aos males causados pela sífilis, que somente em 2019 levou a óbito cinco pessoas na capital. A ação foi denominada Dia D de Prevenção e Combate à Sífilis em Rio Branco.

De acordo com Audelice Ferreira, responsável pela área técnica da doença, em 2019 foram registrados em Rio Branco 600 casos de Sífilis adquirida, 300 casos de sífilis em gestantes.

O lançamento da campanha a nível nacional aconteceu no dia 26 de outubro, na sede do Ministério da saúde, em Brasília. “A sífilis é uma doença perigosa, mas que pode ser facilmente prevenida. O diagnóstico pode ser feito por meio de teste rápido em qualquer unidade de saúde e o tratamento pode ser feito através do SUS”, explicou, Audelice Ferreira.

O que é sífilis?

É uma IST, uma Infecção Sexualmente Transmissível, que tem como agente causador a bactéria, Treponema pallidium, capaz de se espalhar no corpo humano por meio de pequenos cortes na pele ou através das mucosas.

Sua evolução é dividida em diferentes estágios, sendo que em certos momentos a doença pode ficar latente, ou seja, presente no corpo do indivíduo, mas sem apresentar mais sintomas.

Outra modalidade é a sífilis congênita, passada de mãe para filho. Se a sífilis acontecer durante a gravidez e não for tratada, ela pode acabar causando o aborto, além de malformações e até mesmo o óbito do nascituro.

O bebê infectado com a sífilis congênita pode apresentar manchas avermelhadas em toda a pele, problemas de audição, deficiência mental, pneumonia, anemia e problemas nos ossos e dentes.

