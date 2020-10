Prefeituras de Porto Acre e Marechal Thaumaturgo são notificados pelo TCE por excesso de gastos

As notificações foram publicadas na edição do Diário Eletrônico desta quinta-feira (1)

Na edição do Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado (TCE) desta quinta-feira (1), os prefeitos de Porto Acre e Marechal Thaumaturgo, Bene Damasceno e Isaac Piyãko, foram notificados por excesso de gastos na administração pública – ou seja, excederam o limite de responsabilidade fiscal.

Segundo a corte, as gestões estão acima do limite legal de despesa com pessoal, que é de 54%.

O TCE solicitou que cada gestor possa adotar as medidas cabíveis para eliminar o percentual excedente.

