Prêmio Capes de Tese reconhecerá mulheres na área de biotecnologia

O Prêmio Capes de Tese, em parceria com a Dimensions Sciences, vai premiar uma autora na área de biotecnologia, com tema voltado para inovação e empreendedorismo, para receber o reconhecimento nos editais do Prêmio de 2020 e 2021. Esta é a primeira vez que a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) vai apoiar uma premiação voltada especificamente para o público feminino.

A organização americana DimensionsSciences tem como objetivo capacitar cientistas e estudantes, fornecendo bolsas de estudo para acesso a programas de ensino superior, pesquisa científica, inovação e intercâmbio internacional de pesquisadores.

PUBLICIDADE

Entre as teses já inscritas para o certame deste ano, a comissão de premiação fará a seleção conforme os critérios estabelecidos, para que uma doutora receba o valor de U$2 mil, pagos pela Dimensions Sciences.

Além da nova parceria com a Dimensions Sciences, organização americana sem fins lucrativos com sede em Washington, Estados Unidos, fundada pela cientista brasileira Márcia Vasconcellos Fournier, a iniciativa conta com o apoio da Fundação Carlos Chagas, da Comissão Fulbright e do Instituto Serrapilheira, que também oferecerão prêmios adicionais aos autores das teses vencedoras.

Prêmio CAPES de Tese

O Prêmio CAPES de Tese reconhece os melhores trabalhos de conclusão de doutorado defendidos em programas de pós-graduação brasileiros de acordo com os seguintes critérios: originalidade do trabalho, relevância para o desenvolvimento científico, tecnológico, cultural, social e de inovação e o valor agregado pelo sistema educacional ao candidato.

Quer fazer Biotecnologia? Tem bolsas de estudo

O Educa Mais Brasil oferece bolsas de estudo de até 70% de desconto nas mensalidades para o curso de Biotecnologia em mais de 30 mil instituições parceiras. Confira as vagas disponíveis na sua cidade. A inscrição é gratuita

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários