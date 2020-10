Presidente da Energisa assume compromisso de trocar malha elétrica em Acrelândia

Tendo em vista frequente evolução que o Acre passa para o setor do agronegócio, o fundador do Acre 2050, Rodrigo Pires, entrega ofício em mãos para o presidente da Energisa, José Adriano Silva, em reunião na Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre – ACISA, pedindo troca da malha elétrica no Ramal 3, em Acrelândia.

“É preciso repensar o modelo de eficiência energética no campo. Estive em diversos ramais onde a infraestrutura elétrica não é necessária para o empreendedor rural, como o caso do pequeno produtor de cachaça artesanal que tem um prejuízo de mil reais por semana por não ter uma eficiência energética ideal”, conta o fundador do Fórum Acre 2050, Rodrigo Pires.

O presidente da Energisa, José Adriano, se comprometeu a visitar os produtores do Ramal 3 juntamente com Pires e a presidente da ACISA, Síglia Abrahão, para entender de perto a realidade local e apresentar os investimentos da Energisa que visam desenvolver a produção e o agronegócio na região.