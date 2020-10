Presidente Donald Trump reduz vantagem de Biden na Flórida, diz pesquisa

Faltando apenas 20 dias para as eleições nos Estados Unidos, a disputa entre os candidatos à Presidência, Donald Trump e Joe Biden, aperta ainda mais. De acordo com a pesquisa da Reuters/Ipsos, divulgada nesta quarta-feira, o atual chefe da Casa Branca diminuiu a diferença que tinha para o ex-vice presidente na Flórida, um dos estados cruciais para ganhar a eleição.

Agora, Trump aparece com 47% das intenções do voto, enquanto seu adversário se mantém com 49%. Os dois estão tecnicamente empatados na margem de erro, mas, em comparação a pesquisa feita na semana passada, o republicano cresceu dois pontos percentuais.

Em nível nacional, a sondagem mostra que Biden segue na liderança, com uma diferença de 10 pontos percentuais: o democrata aparece com 51%, e Trump, 41%. A margem entre os dois candidatos, porém, diminuiu desde a semana passada — antes era de 12 pontos.

Nos outros cinco estados-chave para a votação no Colégio Eleitoral, Biden também aparece na frente em três deles: Michigan, Wisconsin e Pensilvânia. No primeiro, o ex-vice lidera com uma diferença de 8 pontos, enquanto nos outros dois, a margem é de 7 pontos.

Já no Arizona e na Carolina do Norte, assim como na Flórida, o democrata e o republicano estão empatados na margem de erro.

A sondagem da Reuters/Ipsos também mostrou que houve um aumento considerável no número de entrevistados que afirmaram que votaram antecipadamente nesta eleição, presencialmente ou por correio. Na Flórida, 17% disseram que já votaram, enquanto na sondagem da semana passada 7% afirmaram que o fizeram.

Michigan foi o estado que teve a maior quantidade de pessoas que votaram mais cedo: 22%. Na semana passada, esse número era de 10%. Nos demais estados, a variação entre as duas pesquisas ficou entre 4 e 7 pontos percentuais para mais.

A preferência pelas modalidades do voto antecipado ou por correio aumentou neste ano, devido à pandemia do novo coronavírus. De acordo com o Projeto Eleições nos EUA (United States Elections Project), quase 15 milhões de eleitores já deram seu voto para decidir quem ocupará a Casa Branca pelos próximos quatro anos.

As entrevistas para a sondagem foram feitas entre os dias 6 e 14 de outubro, fazendo com que seja possível já medir o impacto nos eleitores da alta precoce de Trump, após ter sido internado com a Covid-19, no início do mês.

Foco na arrecadação da campanha

Nesta quarta-feira, enquanto Trump seguiu sua agenda de eventos em Iowa, Biden preferiu focar na arrecadação virtual para sua campanha. Na noite desta quarta-feira, a equipe do democrata anunciou que em setembro eles conseguiram levantar U$ 383 milhões (R$ 1,9 bilhões). Até agosto, já o candidato já tinha conseguido somar mais de U$ 400 milhões (cerca de R$ 2 bilhões).

Entre as estratégias para conseguir mais financiamento, o democrata mirou em fãs da cultura pop. Na terça-feira, seu partido fez um evento incomum de campanha, voltado para o público do Star Trek e que tinha um slogan que fazia um jogo de palavras com o nome da franquia: “Trek the vote to victory!” (“Caminhe o voto para a vitória”, em tradução literal).

O elenco do musical Hamilton também anunciou nesta quarta-feira que fará uma apresentação do espetáculo na sexta para angariar ainda mais fundos para a campanha de Biden. [Foto de capa: Jim Watson e Saul Loeb/AFP]

