Presidente Jair Bolsonaro fala sobre ampliação do auxílio emergencial

A declaração ocorre em um momento que o governo tenta encontrar forma de financiar o Renda Cidadã , programa assistencial pensado para substituir o Bolsa Família. Na sexta, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que se não encontrar espaço fiscal para fazer o novo programa social denominado Renda Cidadã, o governo vai continuar com o Bolsa Família .

“Se não encontrarmos espaço fiscal para fazer um programa melhor, vamos voltar para o Bolsa Família. É melhor voltar para o Bolsa Família que promover um programa irresponsável”, afirmou durante evento virtual da XP Investimentos.

A ideia inicial de extinguir programas sociais já existentes, como o seguro defeso e o abono salarial, para financiar o Renda Brasil, foi abandonada após o presidente dizer que não iria “tirar dos pobres para dar aos paupérrimos”.

Em seguida, o governo anunciou que usaria parte da verba destinada ao pagamento de precatórios e recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) para financiar o programa , já com o nome Renda Cidadã. Essas fontes de financiamento, no entanto, foram mal recebidas pelo mercado e o governo desistiu de usá-las.