PRF no Acre resgata pássaros silvestres que seriam levados para o Amazonas

No final da manhã desta quarta-feira (21), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu dois pássaros na BR-364, Km 115, na Unidade Operacional (UOP01), no bairro Santa Cecília, em Rio Branco (AC). Durante fiscalização, foi determinado parada a um motorista. O homem seguia viagem com a esposa para a cidade de Boca do Acre (AM).

Dentro do veículo, além de bagagens e pertences do casal, havia dois pássaros (Curió) em gaiolas distintas. Os PRFs solicitaram a Guia de Transporte de Animais (GTA), porém o documento não foi apresentado pelo condutor.

Diante do flagrante, o casal assinou o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), foi liberado e responderá judicialmente pelo crime ambiental. Os animais silvestres foram apreendidos e encaminhados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS), na capital acreana.

Em 2019, a PRF apreendeu 10 animais silvestres nas rodovias federais no estado do Acre. De janeiro ao dia 21 de outubro de 2020, o quantitativo de animais ilegais superou em 130% o do ano passado, atingindo 23 unidades que foram retirados de circulação.

