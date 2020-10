Professor manda nude por engano a alunos do 7º ano: “Beijos, pelados”

A Secretaria de Educação de São Paulo apura a conduta de um professor de uma escola estadual de Campinas (SP) que mandou uma foto, na qual aparece pelado, para um grupo de alunos do 7º ano do Ensino Fundamental. Ele diz que a imagem foi enviada por engano.

O caso ocorreu nessa sexta-feira (16/10) e o docente será afastado até o esclarecimento do caso. Os pais das crianças estão indignados, alegando que os filhos estão “em choque”.

A mãe de uma aluna, que pediu para não ser identificada, contou ao portal Uol que a filha, que estuda na Escola Estadual Gustavo Marcondes, no bairro Taquaral, foi surpreendida ao ver no grupo mensagens consideradas “estranhas” do professor.

O docente enviou, às 7h45, três mensagens fazendo referências ao naturismo (prática em que as pessoas ficam nuas), e na sequência uma foto em que aparece nu segurando um copo de achocolatado.

Na legenda, o professor escreveu: “Bom dia, pelados. Com achocolatado gelado e corpo pelado. Ótimo dia de chuva a todos. Beijos, pelados”.

“Minha filha veio correndo falar comigo e mostrou a foto. Ela ficou sem reação, com muita vergonha. Eu peguei o celular dela e saí do grupo na hora”, disse a mãe. Outros alunos também tomaram a mesma atitude.

Um boletim de ocorrência foi registrado na 1ª Delegacia de Defesa da Mulher da cidade por uma outra mãe. O docente é investigado por divulgar fotos e vídeos contendo pornografia envolvendo criança ou adolescente.

