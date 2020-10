Profissionais da saúde declaram apoio à Socorro Neri

Uma grande festa selou o apoio dos servidores estaduais e municipais da saúde aos candidatos à Prefeitura de Rio Branco, Socorro Neri e Eduardo Ribeiro, na noite desta segunda-feira, 19. Uma ajuda de peso, que reconhece a competência da atual prefeita para continuar governando a maior cidade acreana pelos próximos quatro anos.

Mesmo em meio a um dos maiores desafios da história de Rio Branco, Socorro Neri não vem medindo esforços para enfrentar à pandemia do novo coronavírus. Juntamente com empenho do governador Gladson Cameli, a união entre prefeitura e governo do Estado está sendo crucial para que milhares de vidas sejam salvas.

Em sua fala, Socorro Neri enfatizou que desde a confirmação dos primeiros casos da doença, a Prefeitura de Rio Branco colocou toda sua estrutura à disposição para dar assistência às pessoas. Na Baixada da Sobral, a Unidade de Referência de Atenção Primária (Urap) Maria Barroso é referência na realização de testes e atendimento aos pacientes com Covid-19.

Outro importante serviço implementado pela prefeita Socorro Neri foi o teleatendimento à população. Por meio de uma central telefônica composta por vários profissionais de saúde, o cidadão tem a oportunidade de tirar todas as suas dúvidas relacionadas à doença de maneira ágil, gratuita e sem exposição ao vírus.

Socorro Neri foi bastante aplaudida ao enaltecer o trabalho árduo dos servidores da saúde no combate ao coronavírus. Para a gestora, o papel desempenhado por estes profissionais é digno do reconhecimento de toda a sociedade.

“Muito obrigado pelo apoio extraordinário que todos vocês nos deram a nossa população nesse período crítico e dramático que vivemos. Vocês foram, de fato, guerreiros. Servidores públicos dispostos a servir ao próximo e até mesmo colocando a vida em risco”, pontuou.

Filho de médica, Eduardo Ribeiro lembrou que a saúde pública em Rio Branco avançou muito na gestão de Socorro Neri. Segundo o candidato a vice-prefeito, essas melhorias precisam continuar em prol da população e de seus valorosos profissionais.

“Com o apoio do governo e dos nossos servidores, tenho a certeza que continuaremos levando mais eficiência e humanização para a saúde do nosso município. Votando 40, a população pode confiar que terá um atendimento público de qualidade”, argumentou.

Representando os trabalhadores da saúde, a médica e conselheira do Conselho Federal de Medicina (CFM), Dilza Ribeiro, frisou que o desenvolvimento da capital parte da escolha de bons representantes no Executivo municipal. De acordo com a profissional, votando em Socorro Neri e Eduardo Ribeiro, os eleitores escolherão os candidatos mais preparados para administrar Rio Branco.

“A escolha que faremos nestas eleições é determinante para o futuro da nossa cidade. Temos que escolher candidatos comprometidos com a saúde e as demais áreas de interesse da sociedade. Por isso, nós, trabalhadores da saúde, vamos de Socorro Neri e Eduardo Ribeiro para à Prefeitura de Rio Branco”, declarou.

“Socorro Neri é uma grande parceria e nos ajudou a salvar milhares de vidas nesta pandemia”, afirmou Gladson Cameli

Junto com a militância de Socorro Neri e Eduardo Ribeiro, o governador Gladson Cameli não conteve a euforia no evento que marcou o apoio dos servidores da saúde aos prefeituráveis. O gestor elogiou a bela campanha que a atual prefeita vem realizando, sem ataques aos adversários e com muitas propostas para trabalhar em benefício das pessoas.

O gestor fez questão de reconhecer a imprescindível parceria entre Estado e Município com o objetivo de dar as melhores respostas no combate à pandemia de Covid-19. Segundo Cameli, Socorro Neri demonstrou que é capaz de enfrentar grandes desafios é o nome mais qualificado para cuidar de Rio Branco.

“Socorro Neri é uma grande parceria e nos ajudou a salvar milhares de vidas nesta pandemia. Decidimos tomar as mais importantes decisões juntos e demonstramos que a união entre governo e prefeitura dá certo, quando há vontade e determinação. Socorro Neri merece continuar porque é competente e o povo saberá reconhecer isso no próximo dia 15 de novembro”, afirmou Gladson.

Alysson Bestene, secretário estadual de Saúde, também classificou a união entre governo e prefeitura como bastante eficaz na preservação de vidas. O gestor destacou ainda a dedicação dos servidores e a relevância do sistema público de saúde no atendimento à população.

“A gente fica feliz em ver essa festa em prol de uma união que surgiu no momento mais difícil do nosso estado. Desde o início da pandemia do coronavírus, temos percebido a importância do Sistema Único de Saúde e dos seus profissionais, que vêm atuando na linha de frente no combate à doença”, disse.