Profissionais da Saúde fazem ato pela reeleição de Socorro Neri40

Trabalhadores e trabalhadoras da Saúde do Município de Rio Branco e do governo do Estado realizaram um grande ato na noite desta segunda-feira, 19, na quadra do Colégio Meta em apoio à reeleição da prefeita Socorro Neri40.

O encontro contou com a presença do governador Gladson Cameli que afirmou que a aliança com Socorro Neri40 não nasceu de forma premeditada, mas a partir da união de esforços entre o governo estadual e a Prefeitura da capital para enfrentar a pandemia do novo coronavírus.

PUBLICIDADE

“Eu quero dizer pra todos vocês que tenho convivido com a prefeita Socorro Neri e acompanhado o quanto ela é guerreira e determinada. Estou aqui para pedir o apoio de cada um de vocês, não é o governador que está pedindo, é o cidadão Gladson. Ninguém faz nada sozinho, nós precisamos de união para enfrentar os desafios que são muitos, vocês sabem. Reelejam a Socorro, eu não estaria aqui pedindo se não tivesse convicção de que ela é a nossa melhor opção. Temos muito o que fazer por Rio Branco, pelo Acre e eu preciso do apoio dela”.

A secretária Municipal de Saúde de Rio Branco, Jesuíta Arruda, lembrou que o trabalho em conjunto entre a prefeita Socorro Neri40 e o governador Gladson Cameli foi fundamental para a superação do pior momento da pandemia.

“É por isso que nós temos a esperança e acreditamos que somente juntos podemos avançar e fazer mais por quem mais precisa da Saúde Pública”, disse.

“Prefeita, governador, aqui estão parte das pessoas que estão na linha de frente e se doam todos os dias para salvar vidas neste momento completamente inédito das nossas gerações. Hoje nós ficamos muitos felizes em saber que eles estão conosco, todos juntos para fazer essa parceria que surgiu num momento tão delicado e difícil se estender pelos próximos anos. Desde o início da pandemia do novo coronavírus temos reconhecido a importância do Sistema Único de Saúde, e esse gesto de união entre a prefeita Socorro Neri e o governador Gladson Cameli é o exemplo de que juntos somos mais fortes e podemos fazer mais”, falou o secretário Estadual de Saúde, Alysson Bestene.

O coordenador do Comitê Municipal de Enfrentamento à Covid-19, o médico Osvaldo Leal, disse que a pandemia tem ensinado muito a todos, tanto na gestão de Rio Branco quanto do governo do Acre.

“Ou a gente caminha juntos para fazer as coisas bem feitas, ou elas dificilmente vão funcionar. Nós só podemos viver esse momento de queda no número de novos casos porque trabalhamos juntos. E tenho certeza de que muito mais será possível com a união dos esforços entre a gestão da maior cidade do Acre com o governo do Estado”.

A prefeita Socorro Neri40 afirmou que era uma alegria estar na companhia de pessoas que ela tanto respeita e admira e que o evento servia para um agradecimento justo e necessário a todos os profissionais da Saúde, fundamentais para enfrentar uma doença nova, grave e que tanto tem assustado e preocupado.

“Numa crise a gente conhece quem é um bom gestor, não é na abundância de recursos. Nós não tivemos receita para superar essa crise, tivemos que agir e decidir na urgência e incerteza do que estávamos enfrentando. Nós só saímos do período mais crítico porque nós nos unimos. Foi a partir dessa experiência que compreendemos que a retomada econômica, a reorganização das políticas públicas e da reestruturação da nossa infraestrutura vão acontecer de forma mais rápida se juntos, Prefeitura de Rio Branco e governo do Acre assim permanecerem. Por isso eu me sinto tão motivada em estar com o Gladson e unirmos nossas equipes pelo bem do Acre e pelo povo de Rio Branco. Ninguém em sã consciência troca o piloto e a tripulação em um momento em que o avião está passando por uma grande turbulência. Não é remando um para cada lado que vamos melhorar Rio Branco, por isso peço que vocês me deem a oportunidade de uma mandato completo de quatro anos. Pra remarmos juntos, sempre. Focando nos interesses públicos e no bem coletivo”, finalizou.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários