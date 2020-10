Progressistas e PSD lançam hoje candidatura de Rosana e Ney do Miltão à Prefeitura do Quinari

O Partido Progressistas e o PSD do Acre oficializam os nomes de Rosana Gomes (PP) como candidata a prefeita e de Ney do Miltão (PSD) como vice-prefeito de Senador Guiomard nesta sexta-feira, 2. O evento da coligação Juntos Para Reconstruir e Avançar começa às 17h na rua José de Barros, 1466, bairro São Francisco e também marca a inauguração do comitê da aliança PP/PSD.

O espaço servirá de ponto de apoio e será usado durante a campanha eleitoral para divulgar a candidatura dos Progressistas e PSD, além de distribuir material de campanha aos eleitores. Contando com todas as recomendações da saúde, como uso obrigatório de máscaras e álcool em gel.

PUBLICIDADE

Rosana destaca que seu objetivo, se eleita , é melhorar a qualidade de vida das pessoas, visando investimentos em saneamento básico, educação e segurança pública. “Queremos devolver esperança, sonhos e dignidade aos guiomarenses. Quinari precisa voltar a sorrir. Juntos vamos reconstruir e avançar”, disse a candidata a prefeitura.

O vice, Ney do Miltão, pontuou que a inauguração do comitê mostra para a população compromisso e comunicação com o povo “pois lá podemos expor nossas ideias e planos para a nossa cidade, para juntos fazermos uma Quinari melhor e desenvolvida para todos”.

O evento contará com a presença de candidatos a vereadores, lideranças do Progressistas e PSD e a comunidade.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários