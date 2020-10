Promotora volta atrás sobre impugnação, e Zequinha Lima continua candidato em CZS

Após o Ministério Público do Acre (MPAC) pedir a impugnação da candidatura de Zequinha Lima (PP) a prefeito de Cruzeiro do Sul, a Promotora Eleitoral da 4ª Zona voltou atrás e desconsiderou a impugnação.

O pedido apontava suposta irregularidade nas contas de Zequinha, durante campanha de 2016, junto à Justiça Eleitoral.

PUBLICIDADE

“O Ministério Público do Acre, representado pela Promotora Eleitoral da 4ª Zona, no uso de suas atribuições legais, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, face ao Parecer Ministerial ID 11593992, reconsiderar a manifestação pelo indeferimento da candidatura de JOSÉ DE SOUZA LIMA, para manifestar-se pela realização de diligências em 3 (três) dias para manifestação do candidato ante a inconsistência levantada pelo sistema SISCONTA, já anexo aos autos”, diz o documento.

O pedido foi encaminhado pela promotora Manuela Canuto de Santana Farhat ao juiz eleitoral.

Em suas redes sociais, o candidato disse que as notícias que dão conta de que sua candidatura foi impugnada, “não passam de desespero”.

“Um dos princípios fundamentais que sempre preservei foi falar a verdade. Nunca faltei com a verdade. Tudo o que fiz na vida, foi com dedicação e com respeito às pessoas, mas começo a ser atacado por meus adversários com notícias mentirosas, e não posso me calar diante disso. Não acreditem no que andam dizendo por aí, afirmando que nossa candidatura foi impugnada. Isso não é verdade. Não passa de desespero daqueles que sabem que a nossa vitória está próxima”, afirmou.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários