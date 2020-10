PropinaNaBunda: memes das nádegas de Chico Rodrigues viralizam

Como era de se esperar, a situação inusitada em que o político foi encontrado rendeu muitos memes nas redes sociais. Nesta quinta-feira (15/10), a hashtag #PropinaNaBunda estava entre os assuntos mais comentados do Twitter.

Chico Rodrigues já pediu para deixar a vice-liderança do governo e um ofício será entregue ainda hoje ao Palácio do Planalto comunicando o afastamento. Enquanto isso, a internet continua borbulhando com críticas bem-humoradas contra o senador. Veja algumas: