Quase 80% dos alunos da Ufac se matricularam no ensino remoto emergencial

O ensino remoto emergencial da Universidade Federal do Acre (Ufac) teve a adesão de quase 80% dos acadêmicos com matrícula ativa na instituição, segundo a reitora Guida Aquino.

Mais de 7 mil acadêmicos se matricularam nos 44 cursos regulares ofertados pela unidade de ensino superior. As aulas tiveram início nesta segunda-feira (26). O período remoto deve durar até o final de janeiro.

PUBLICIDADE

“Agradeço o esforço coletivo da comunidade acadêmica através dos docentes, discentes, técnicos administrativos e toda a equipe gestão superior, que por meio de muito trabalho, instituiu o ensino remoto emergencial”, comemorou Aquino.

As aulas na Ufac haviam sido suspensas no dia 17 de março, poucas semanas após o início do ano letivo, por conta da pandemia de coronavírus.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários