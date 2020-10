Rafael Portugal surpreende ao surgir irreconhecível de barba e cabelo liso

Com novo visual, o humorista ganhou elogios nas redes sociais: “Parece outra pessoa… ficou melhor assim”, disse um internauta

O humorista Rafael Portugal deixou os internautas impressionados ao surgir com um visual totalmente diferente nas redes sociais e ficar irreconhecível.

Rafael resolveu dar uma repaginada no visual e radicalizou ao aderir barba e cabelos lisos. “Deixei a barba crescer e fiz uma massagem no cabelo”, escreveu na legenda da publicação.

Os fãs e seguidores ficaram chocados com a transformação e dispararam nos comentários da publicação. “Parece outra pessoa… ficou melhor assim”, disse um internauta.

Outro, escreveu: “Mudou completamente e ficou tudo”. Um terceiro, elogiou: “Nossa, como ficou bonito, arrasou”.

O humorista ficou mais conhecido ao participar de um quadro no BBB 20. O público do reality show da Globo elogiou o trabalho do humorista e Rafael comemorou o resultado.

“Foi um trabalho muito legal. As minhas redes sociais cresceram absurdamente depois do quadro. Esse foi um BBB com um envolvimento e uma força vinda da internet”, disse.

