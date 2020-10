Acreanas do Nova Esperança e José Augusto representam o Acre em concurso nacional de beleza

O maior concurso teen do Brasil reunirá quase 50 meninas de 15 a 19 anos de todos os estados do Brasil

O missólogo Celso Albuquerque usou suas redes sociais na manhã deste sábado (24), para anunciar as representantes da beleza da mulher acreana no concurso nacional Miss Brasil Teen. Perla Paiva e Thaís Torres foram escolhidas pelo missólogo.

O Miss Brasil Teen 2020/21 acontecerá nos dias 20 a 24 de fevereiro na cidade de Curitiba-PR. O maior concurso teen do Brasil reunirá quase 50 meninas de 15 a 19 anos de todos os estados do Brasil.

O Acre estará na competição com duas representantes, a modelo Perla Paiva, Miss Acre Teen 2020, de 19 anos, moradora do bairro Nova Esperança em Rio Branco, e a estudante do curso de Direito, Thaís Torres, Miss Parque Ambiental Chico Mendes /AC Teen, também de 19 anos e moradora do bairro José Augusto em Rio Branco.

Ambas estão em preparação por Celso Albuquerque, que já trouxe para nosso Acre 2 títulos nacionais nessa competição 2017 (Miss Brasil Juvenil) e 2019 (Best Model Teen Brasil).

Seguindo todas as normas de segurança, o evento já foi liberado pelo Governo do Paraná. Veja o perfil das misses:

Miss Acre Teen: Perla Paiva 19 anos é de Rio Branco modelo e maquiadora profissional, idiomas inglês intermediário e sonha em ser Miss Brasil Teen.

Miss Parque Ambiental Chico Mendes/ AC Teen: Thaís Torres 19 anos é de Rio Branco, modelo e estudante, idiomas inglês intermediário, sonha em estar no Miss Brasil Teen.

