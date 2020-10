Rio Branco-AC e Atlético-AC fazem clássico na Série D após seis anos

Clássico acreano foi disputado duas vezes na competição nacional na temporada 2014, com um empate e uma vitória do Alvirrubro

Em situações distintas no Campeonato Brasileiro da Série D após duas rodadas, Rio Branco-AC e Atlético-AC voltam a fazer o clássico acreano na competição nacional seis anos depois do último encontro.

A última vez que as duas equipes se enfrentaram na quarta divisão foi na temporada 2014, quando ficaram no grupo A1.

Na ocasião, foram dois jogos na fase de classificação dos grupos, com um empate por 2 a 2 e uma vitória do Rio Branco-AC por 1 a 0.

Naquela temporada, o Rio Branco-AC avançou às oitavas de final com a primeira colocação do grupo com 20 pontos, seis vitórias, dois empates e duas derrotas.

O Estrelão acabou eliminado em casa pela Anapolina-GO, nos pênaltis, após dois empates por 1 a 1.

O Galo Carijó terminou em quarto lugar no grupo com 14 pontos, quatro vitórias, dois empates e quatro derrotas, e foi eliminado ainda na primeira fase.

Na atual edição da Série D, o Rio Branco-AC venceu uma partida e empatou outra e está em terceiro lugar no grupo 1 com quatro pontos. O Atlético-AC acumula dois empates nas duas primeiras rodadas e é o sexto com dois pontos.

Estrelão venceu no Acreano 2020

Rio Branco-AC e Atlético-AC já se encontraram uma vez nesta temporada. No clássico pela quinta e última rodada do primeiro turno do Campeonato Acreano, no dia 5 de março, o Estrelão venceu o Galo Carijó por 2 a 1.

Zagalo e Bruce, que não estão mais no Alvirrubro, marcaram os gols do triunfo do Rio Branco-AC. O gol de honra do Atlético-AC foi marcado pelo atacante Beto Granada, que não faz mais parte do elenco celeste.

Apesar da vitória, o Rio Branco-AC acabou eliminado na primeira fase do estadual e ficou fora das semifinais do turno, terminando na terceira colocação do grupo A com nove pontos.

O Atlético-AC, também com nove pontos, foi o primeiro colocado da chave no saldo de gols e se classificou.

O Galo Carijó chegou à decisão do turno, após passar pelo Humaitá nas semifinais, mas acabou goleado pelo Galvez por 4 a 0.

Clássico nesta quinta-feira

Rio Branco-AC e Atlético-AC jogam nesta quinta-feira (1), a partir das 22h (de Brasília), na Arena Acreana, na capital do Acre. O clássico fecha a terceira rodada do grupo 1 do Campeonato Brasileiro da Série D.

Confrontos

Na Série D 2014

17/08/2014 – Rio Branco-AC 2 x 2 Atlético-AC

24/08/2014 – Atlético-AC 0 x 1 Rio Branco-AC

No Campeonato Acreano 2020

5ª rodada – 1° turno – 05/03 – Atlético-AC 1 x 2 Rio Branco-AC

(Foto de capa: G1)

