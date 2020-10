Rio Branco e Atlético Acreano empatam pela série D do Campeonato Brasileiro

Rio Branco e Atlético Acreano, empataram em 0 a 0, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro da série D.

O clássico da paz, como é conhecido o confronto, foi realizado na noite desta quinta-feira (1), no Estádio Arena da Floresta.

O resultado não foi bom para os clubes acreanos. O Galo chegou ao terceiro empate consecutivo e soma apenas 3 pontos na tabela de classificação.

Já o time estrelado, conquistou o quinto ponto em 9 disputados e continua com chances de classificação.

O Rio Branco foi melhor no jogo, mas não soube converter as oportunidades criadas em gols. No primeiro tempo foram 10 finalizações, contra 6 do Atlético.

Na etapa final, o time estrelado também foi em busca do gol, mas esbarrou na boa atuação do goleiro Dida.

Aos 35 minutos do segundo tempo, o meia Jonh foi expulso pelo árbitro Fábio Santos. Mesmo com um jogador a menos, a equipe celeste segurou a pressão.

