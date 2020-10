Roberto Duarte diz que acha estranho afastamento de juiz eleitoral no Acre

O candidato a prefeito de Rio Branco, Roberto Duarte (MDB) se pronunciou sobre a decisão do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AC) que afastou cautelarmente o juiz eleitoral Giordane Dourado, titular da 9ª Zona, por ‘capacidade subjetiva do juiz’, por ser casado com Claudia Pinho, assessora parlamentar de Duarte.

Por telefone, o deputado disse que respeita a decisão, mas, que acha estranho. “Decisão judicial não se discute. Se cumpre. Mas eu acho estranho. Quer dizer que mulher não pode mais trabalhar? É situação de colocar a mulher em vulnerabilidade”, explicou.

Duarte ponderou que Claudia Pinho se encontra de férias de seu gabinete parlamentar. “Ela está nas eleições, mas, de férias do gabinete”, argumentou.

O candidato lembrou que em 2014 teve seu pedido negado pelo TRE de afastamento da desembargadora Waldirene Cordeiro, juíza-auxiliar da Justiça Eleitoral. À época, o emedebista usou a argumentação de amizade com o então governador, Tião Viana, para ele, ela precisaria se abster de analisar processos eleitorais que envolviam a coligação Frente Popular do Acre.

