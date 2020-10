Roberto Duarte diz que Jair Bolsonaro declarou apoio à sua candidatura em Rio Branco

O presidente autorizou o senador da República, Márcio Bittar, a falar do apoio político

Durante uma agenda em Brasília com o deputado federal Silas Câmara e a sua vice Antônia Lúcia, com a bancada evangélica, o candidato e deputado estadual Roberto Duarte (MDB) recebeu um ilustre apoio: trata-se da bênção do presidente da República, Jair Bolsonaro, atualmente sem partido.

“Eu estive em Brasília e consegui me encontrar com o presidente Jair Bolsonaro. Ele declarou apoio à minha candidatura à Prefeitura de Rio Branco”, declarou.

O emedebidta disse, no entanto, que o presidente autorizou o senador da República e relator do orçamento da União, Márcio Bittar, a falar do apoio político na capital à população e demais autoridades.

