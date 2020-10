Rodrigo Pires articula pacto entre poderes para viabilizar polícia rural no AC

Empresário é fundador do ‘Fórum Acre 2050’, que reúne jovens comprometidos com as demandas sociais

Fundador do ‘Fórum Acre 2050’, Rodrigo Pires propõe um pacto entre o Executivo e o Legislativo para a viabilização de policiamento na zona rural. O empresário enviou nesta quinta-feira (1º) um ofício aos deputados da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), ao Senado da República, à bancada federal na Câmara e ao governador Gladson Cameli pedindo apoio para garantir a integridade física e patrimonial dos produtores do campo.

O Batalhão de Polícia Rural é uma proposta da parlamentar Mara Rocha (PSDB/AC) para desarticular as quadrilhas que agem fora dos limites urbanos e que se baseia na experiência de Goiás. O estado se tornou referência em todo o Brasil no combate à criminalidade com o Centro de Comando e Controle Rural, que monitora em tempo real as fazendas e viaturas de patrulha por meio do georrefenciamento.

Em vídeo postado nas redes sociais, o empresário ainda menciona o assalto recente de três caminhonetes de produtores na cidade de Rio Branco e declara urgente a elaboração de uma política pública dedicada a quem gera renda no estado do Acre.

De acordo com Pires, os crimes mais comuns na zona rural são furtos de animais, maquinários agrícolas, veículos de passeio e de carga e ataques de facções criminosas – inclusive com uso de violência contra as famílias. Com o BPR, cerca de 30 mil pessoas que residem na Rodovia Transacreana seriam beneficiadas pelo serviço.

“Eu conto com o apoio do inteligente secretário Edivan Maciel [Produção e Agronegócio] e do nosso vice-governador Major Rocha. Nessa batalha todos nós somos importantes. Quem corre perigo é o nosso produtor rural, são as pessoas que estão no campo. Nós precisamos dar segurança para quem produz e coloca alimento na nossa mesa”, disse. [Foto de capa: Reprodução/YouTube]

