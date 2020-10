Rodrigo Simas diz que luta todos os dias contra masculinidade tóxica

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O ator Rodrigo Simas, 28, diz que todos os dias tenta se livrar de rótulos e da masculinidade tóxica. Namorando a atriz Ágatha Moreira há cerca de dois anos, ele conta que diariamente aplica exercícios para manter a relação saudável.

“Todos os dias tento desconstruir o machismo na minha relação, nos meu julgamentos, nos meus pensamentos dentro de mim”, disse ele em entrevista à revista Wow.

Irmão de Felipe Simas e de Bruno Gissoni, o ator e capoeirista revela que sempre se preocupou com relação a essas questões. “Olho para trás e me vejo pequeno, sempre tentei ser resistência de padrões. Como sempre fugi, nunca me encaixei na heteronormatividade que conhecemos”, reforça.

Ele completa: “Nós homens precisamos ouvir, aprender e falar dos nossos sentimentos. Preciso tomar cuidado para não ser engolido pelos rótulos e redes sociais.”

Em setembro, os atores Agatha Moreira, 28, e Rodrigo Simas, 28, receberam diagnóstico positivo para a Covid-19. Os dois ficaram assintomáticos e em isolamento social. O casal fez o exame como precaução, porque eles iriam gravar o programa Lady Night, de Tata Werneck, no Multishow.

A participação deles na atração teve de ser adiada. Simas e Moreira estavam no ar na reprise da novela “Novo Mundo”, na Globo, que chegou ao fim no final de agosto.

