Sebrae no Acre promove teste rápido para Covid-19 em seus colaboradores

Pensando na saúde e no bem estar de seus colaboradores, o Sebrae no Acre promoveu atividades preventivas contra diversas doenças, nesta quarta-feira (28). A programação faz parte da 4ª Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho (SIPAT) e da 12ª Semana de Saúde, que tem como tema “Cuidar de si, para cuidar do outro”.

A gestora do programa Qualidade de Vida, do Sebrae, Claudia Saturnino, contou que o objetivo é fazer com que os colaboradores se sintam mais seguros e amparados. “Essa ação teve a preocupação com o autocuidado, diante da pandemia, nesse momento de retorno ao trabalho. Pensamos em ajudar o colaborador a estar preparado, conscientizado e sensibilizado para aprender a cuidar de si e, consequentemente, da família dele”, disse.

Equipes da Saúde Municipal (Semsa) estiveram na sede do Sebrae e realizaram aplicação de vacinas, exame preventivo do câncer de colo uterino (PCCU) e testes rápidos para detectar Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST’s), além da testagem para diagnóstico de Covid-19.

“A gente viu que quase 90% da casa participou, foi uma ação diferenciada, porque trouxe também as famílias dos colaboradores. Tivemos muitas pessoas interessadas em se cuidar, isso traz um sentimento de realização para a Gestão de Pessoas, por ver que elas aderiram à causa”, afirmou a gestora.

Durante toda a semana estão sendo realizadas lives educativas, direcionadas aos funcionários, com abordagens à prevenção de Covid-19 e saúde mental no período de pandemia. A Gestão de Pessoas (GP) do Sebrae também está realizando campanha de incentivo a doação de sangue.

