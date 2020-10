Servidora lança livro sobre trajetória de superação após diagnóstico de câncer de mama

Após superar as primeiras fases de um câncer de mama, descoberto em 2019, Maria Inês Melo decidiu ouvir a sugestão de seu filho para narrar parte dessa trajetória recente em um livro. Assim nasceu “Transformando dor em alegria – Vencendo o câncer de mama”, que será lançado no mês de outubro em Rio Branco, no Memorial dos Autonomistas. O livro, que possui uma linguagem simples e direta, é um alerta para o autocuidado, a prevenção precoce e traz, ainda, orientações sobre saúde, além de depoimentos de mulheres que receberam o mesmo diagnóstico.

“Tive que estudar sobre o câncer para poder escrever esse livro. Não é somente a história da minha vida, mas as de outras mulheres que também passaram por essa experiência. É preciso que todos se conscientizem sobre as dificuldades em receber o diagnóstico precocemente, principalmente nas cidades da região Norte do país”, explica a autora destacando a importância do autoexame e dos investimentos governamentais em saúde pública.

Graduada em Pedagogia, pós-graduada em Segurança Pública e Complexidade, Maria Inês exerceu como servidora pública a função de policial militar e, ainda, de professora substituta na Universidade Federal do Acre. Após a descoberta do câncer, partiu em busca das terapias combinadas em um dos mais respeitados centros de tratamento do país, o Hospital de Amor, em Barretos.

Ao contar sua história pessoal, revela aos poucos ao leitor outras dores emocionais, sem, contudo, deixar a narrativa pesada ou pesarosa. Ao contrário, a leitura flui em um fôlego só. A superação da dor por meio da fé, o acolhimento no hospital, as perdas, o apoio da família, dos amigos, de desconhecidos e de seu grande alicerce, seu filho, que a incentivou a descrever os passos dados por ela nesse caminho, sem esquecer de suas companheiras de jornada.

Outubro Rosa

A oportunidade de poder falar sobre esta doença que afeta a saúde de milhares de mulheres causando perdas, mutilações e mortes receberá a visibilidade da campanha Outubro Rosa, que todos os anos concentra atividades relacionadas à prevenção e conscientização neste mês. “É muito importante aproveitar este momento para reforçar ainda mais as informações sobre a doença e fazer com que as mulheres busquem o diagnóstico o mais cedo possível”, ressalta Maria Inês.

Serviço

O lançamento de Transformando dor em alegria – Vencendo o câncer de mama está marcado para o dia 23 de outubro, às 17h40, no Memorial dos Autonomistas.

