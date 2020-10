Sindicato dos Servidores do Judiciário anuncia debate com candidatos em Rio Branco

ContilNet transmitirá o evento, que acontecerá no dia 28, com a presença dos 7 pleiteantes

O Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Acre (Sinspjac) anunciou nesta quarta-feira (21) que realizará um debate com os sete candidatos à prefeitura de Rio Branco no próximo dia 28, na sede do órgão.

Confirmaram a participação Daniel Zen (PT), Jamyl Asfury (PSC), Roberto Duarte (MDB), Minoru Kinpara (PSDB), Tião Bocalom (PP), Socorro Neri (PSB) e Jarbas Soster (Avante). Os candidatos ficarão dispostos nessa ordem, definida por sorteio.

O evento acontece às 9h30. O ContilNet será o único portal de notícias a transmitir o debate, veiculado também na Rádio Aldeia e no canal no YouTube do Sinspjac.

Na manhã desta quarta, o diretor-presidente do sindicato, Isaac Ronaltti Saraiva, e o diretor-administrativo Queffren-Licurgo Rêgo, se reuniram com as assessorias de todos os candidatos para definir o formato do debate.

Serão quatro blocos. No primeiro, os prefeituráveis farão suas considerações iniciais. O segundo será destinado a perguntas feitas pelo mediador a partir de sete temas sorteados: saúde, educação, infraestrutura viária e transporte público, saneamento básico, tributação municipal e regularização fundiária, previdência e geração de emprego e renda e segurança.

No terceiro bloco, os pleiteantes se confrontarão olho a olho a partir dos temas já citados. O evento se encerra após as considerações finais dos participantes.

“Além dos jornalistas e membros do Judiciário, faremos convites a representantes de bairros e líderes comunitários para darmos às pessoas a oportunidade de verificarem as propostas dos candidatos. Também é um debate voltado às comunidades”, esclareceu Queffren.

