Sinhasique dá duro recado aos que a ofendem por apoiar Socorro Neri: “Respeitem meu direito”

"O seu candidato pode estar no mesmo palanque da minha candidata pedindo voto para ela em um eventual segundo turno"

Após inúmeras agressões dirigidas à secretária Eliane Sinhasique, por conta do seu apoio declarado à candidata Socorro Neri (PSB), a ex-deputada usou as suas redes sociais para dar um duro recados aos que usam suas postagens para ofendê-la e denegrir a atual prefeita de Rio Branco.

“A vida seria mais simples e mais gostosa se as pessoas não fossem tão invasivas e antipáticas e se respeitassem o direito dos outros de apoiar quem quer que seja. Na nossa campanha para eleger a Socorro Neri e o Eduardo Ribeiro, eu não vou para as redes sociais das outras pessoas desqualificar, ofender, denegrir ou apontar os defeitos dos outros candidatos. Não faço isso”, escreveu.

“Se o seu candidato não é a minha candidata, respeita. Use suas redes sociais para enaltecer o seu candidato e mostrar as qualidades dele, que devem existir. Não é vindo para minhas postagens, falar da minha candidata, que você vai eleger o seu. Seja um ativista positivo”, continuou.

Eliane ainda destacou que em um possível 2º turno, alguns adversários poderão subir no palanque de Socorro Neri, e isso frustrar os que fazem confusões desnecessárias.

“Deixa eu contar um segredinho. O seu candidato pode estar no mesmo palanque da minha candidata pedindo voto para ela em um eventual segundo turno. Lá vão estar de mãos dadas, pedindo o seu voto para o 40, e você vai ficar aí, frustradinho, revoltadinho, porque ficou brigando e fazendo confusão desnecessária. A vida é assim, gente. Há uma grande diferença entre adversário e inimigo. E você, como militante suicida, se não entender que a vida segue, a roda gira, vai ficar sozinho com a corda no pescoço, envergonhado”, finalizou.

