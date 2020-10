Só 3 ingredientes: faça um cremoso sorvete de chocolate em casa

As altas temperaturas estão castigando todo o país. Em dias assim, nada melhor do que um sorvete cremoso e que não atrapalha a dieta. Ficou curioso? Confira a receita:

Ingredientes para 3 porções

– 2 xícaras de bananas pratas maduras em rodelas

– 1/2 xícara de leite de coco ou amêndoas

– 2 colheres de sopa de cacau em pó

Preparo

Deixe as bananas no freezer até que congelem, por no mínimo duas horas. Processe com o leite vegetal e o cacau em pó até que fique cremoso. Retorne ao freezer por mais 3 horas para que pegue textura. Bom apetite!

