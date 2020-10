Sobrinho de vereador de Rio Branco desaparece e família pede ajuda para encontrá-lo

O jovem João Victor da Silva Farias, de apenas 19 anos, está desaparecido desde a sexta-feira (3), em Rio Branco.

Ele é sobrinho do vereador Eduardo Farias, da Câmara Municipal de Rio Branco.

A reportagem do ContilNet entrou em contato com a família para obter mais informações. João foi visto pela última vez no bairro Santa Helena, próximo a um posto de Saúde.

De acordo com a irmã, ele mora com a namorada no bairro.

Quem tiver informações, pode entrar em contato pelo (68) 99997-3026 e/ou (68) 99991-1452.

